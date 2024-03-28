Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı X üzerinden Bursa'da seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsünün, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtığı görüntüleri paylaştı.
Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Tekrar tekrar görmek istediğimiz anlar! Seyir halindeki ambulansı gören motosiklet sürücüsü, ambulansın önüne geçerek trafiği fermuar yöntemiyle açtı. Tüm Türkiye’nin, benzerlerine daima tanık olmak isteyeceği olay Bursa’da yaşandı.
Kaynak: Öznur Dede