Türkiye İstatistik Kurumu, doğurganlık hızının tarihin en düşük seviyesi olan 1,48'e gerilediğini ve ortanca yaşın 34,9’a yükseldiğini ortaya koydu.

Veriler nüfusun yaşlanma hızının alarm vermeye başladığını gösterdi. Bu demografik kriz tablosuna karşı düğmeye basan Nüfus Politikaları Kurulu, çocuk sahibi olmayı teşvik etmek amacıyla tüp bebek tedavisinde devlet desteğinin sınırlarını genişletmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bir sunum yapıldı. Tedavinin daha etkin kullanılması ve olumlu sonuç alınması için faydalanma yaşının arttırılmasına yönelik öneriler masaya geldi. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

YAŞ SINIRI 42 OLACAK

NTV'nin haberine göre, mevcut durumda, 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük ve çocuk sahibi olmayan kadınlar için tüp bebek tedavisinde devlet desteği sağlanıyor. Yeni öneriyle yaş sınırının 42'ye çıkarılması gündemde.Bir çocuğu olan çiftlerin de destekten faydalanması öngörülüyor. Kalıtsal hastalığı olan kadınlarda ise 20 yaşından büyük 42 yaşından küçük olanların destekten faydalanması öngürülüyor.

ŞARTLAR KOLAYLAŞIYOR

Prim gün şartını henüz tamamlayamadığı için bekleyen çiftlerin devlet desteğine daha erken erişebilmesi hedefleniyor. Buna göre sigortalılık süresinin 5 yıldan 2 yıla, prim gün sayısının ise 900’den 450’ye indirilmesi gündemde. Ayrıca çiftlerden birinde kalıtsal hastalık bulunması halinde, destekten yararlanmak için 900 gün yerine 30 günlük prim yeterli olacak.