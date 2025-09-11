Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla yıl sonuna doğru yeni bir sosyal konut kampanyasının hazırlıklarının sürdüğü belirtilirken, konut arzını hızla artırmak ve vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak adına yeni adımların atıldığı ifade edildi.

İlk kez bir kamu bankası tasarruf finansman sektörüne katılacak

Bu kapsamda Emlak Katılım'ın iştiraki olarak kurulan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. ile Türkiye'de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne katılacak.

Faizsiz finansman desteği geliyor

Devlet güvencesiyle sunulan faizsiz finansman sistemi kapsamında, aileler bütçelerine uygun ödeme planları oluşturabilecek; sadece konut değil, araç ve iş yeri sahibi olma imkanına da kavuşacak. Bu sistemde, Emlak Katılım Tasarruf Finansman, vatandaşlara çeşitli alternatif ödeme seçenekleriyle destek sağlayacak.

Faizsiz ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi devreye alınıyor

Katılımcılar, bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf yaparak belirli bir birikime ulaştıktan sonra, kalan tutar Emlak Katılım Tasarruf Finans tarafından faizsiz olarak karşılanacak ve böylece ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olabilecekler.

Bu sistem sayesinde, Türkiye’nin 81 ilinde herhangi bir faiz yükü olmadan ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olmak mümkün hale gelecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün İstanbul'da düzenlenecek "Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. Lansmanı" programında yeni dönemin detaylarını paylaşacak.

"Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak"

Açıklamada daha önceki görüşlerine yer verilen Kurum, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bir yuva kurmanın, çocuklarının güvenle geleceği bu anlamda emanet edeceği güvenli bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev, huzurun yegane adresidir. Mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden 2002'den bu yana 'Herkes için yuva, herkes için umut.' dedik. Gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma hakkına dair gerçekten çok önemli fırsatlar sağladık. En zor günlerde bile çok önemli kampanyalar, projeler yaptık. 'Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak.' dedik ve 50 bin, 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim projesiyle, Yarısı Bizden kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk."