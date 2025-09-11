Haluk Özbek, Türkiye’de son yıllarda elde ettikleri başarıya dikkat çekerek, “Son yıllarda Türkiye’de premium marka algısını başarıyla yerleştirdik. Gelişen mağazalaşma ağımız sayesinde fiyat rekabetinden uzaklaşarak yüksek gelir grubuna ulaşmayı başardık. Bu yaklaşım markamızın krizlere karşı dayanıklılığını artırırken, sürdürülebilir kârlılığımızı da destekledi. Kurulduğumuz günden bu yana mağazalaşmaya yaptığımız yatırımlar, güvenli ve istikrarlı satış kanalları oluşturmamızı sağladı ve satış istikrarımızı güçlendirdi” dedi. Haluk Özbek, Yüksek teknolojili makine parkurlarının yalnızca kaliteyi değil, aynı zamanda yüksek adetli üretim yapabilme yeteneğini de sürdürülebilir kıldığını belirtti. Bu yapının, yüksek malzeme ve işçilik kalitesini en uygun fiyat avantajıyla müşterilerine sunmalarına imkan verdiğini belirtti.

Satış kanallarında yeni boyut: Proje işleri

Haluk Özbek, satış kanallarında en güçlü unsurlardan birinin kurumsal mağazalaşma olduğunu belirtirken, aynı zamanda alternatif ve yüksek potansiyelli bir satış kanalı olarak ticari proje işlerine de odaklandıklarını söyledi. Özbek: “Bu kapsamda kurduğumuz özel departmanımız hızla büyüyor ve otel, restoran, lüks toplu konut ve özel villa projelerine çözüm sunuyor. Proje işlerinde yakaladığımız ivme ile otel, restoran ve lüks konut projelerinde güçlü bir oyuncu haline geliyoruz. Tasarım, Ar- Ge ve üretim kabiliyetimizle bu alanda önümüzde çok büyük bir potansiyel görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracatta istikrarlı yükseliş

Haluk Özbek, 70 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. Geniş koleksiyonlarının, modüler dolap ve duvar sistemlerinden modüler koltuklara, yaşam ve yatak odası takımlarından tamamlayıcı aksesuarlara kadar modern evin tüm ihtiyaçlarını kapsadığını kaydetti. Turquality sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Haluk Özbek, “Turquality programına katılım sürecinde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Programın sağlayacağı desteklerin yalnızca markalaşma ve mağazalaşma adımlarımıza değil, aynı zamanda kurumsallaşma süreçlerimize de önemli katkılar sağlamasını bekliyoruz. Saloni olarak 25 yılı aşkın süredir kalite, estetik ve yenilikten ödün vermeden büyümemizi sürdürüyoruz. Yurtiçinde premium marka algımızı güçlendirirken, yurtdışında da mağazalaşma ve markalaşma yatırımlarımıza hız veriyoruz. Turquality programı ile birlikte sadece ihracatımızı artırmayı değil, aynı zamanda kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde 40-50 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.