Farenjit, bir enfeksiyon veya inflamasyondan kaynaklanan bir solunum hastalığıdır. Boğaz ağrısına neden olan farenjit akut veya kronik olabilir. Faranjite ne iyi gelir ayrıca evde tedavi ile hatalığı hafifletmeye yardımcı olacaktır. Normal olarak, farenjit birkaç hafta içinde iyileşir. Bununla birlikte, kronik farenjit belirtilebilir, eğer durum tekrarlanırsa veya daha uzun sürerse. Farenjit genellikle soğuk virüs gibi viral bir enfeksiyon olarak ortaya çıkar veya tekrar eder. Boğazda tahrişe neden olabilir. Soğuk algınlığı, grip, sigara, sinüs enfeksiyonları, alerjiler ve kuru hava, farenjiye neden olan faktörler arasındadır.

Faranjitin Belirtileri Nelerdir?

Yorgunluk, kaşınma, öksürme, hapşırma, burun akıntısı, ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrıları ve boğazda şişmiş lenf düğümlerine ve iştah kaybına ve yutma güçlüğüne neden olabilir. Nadiren, tonsillit, kulak enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları farenjit tetikler. Bununla birlikte, en sık görülen semptom farenjitle ilişkili öksürük ve boğaz ağrısıdır. Farenjit vakalarının çoğu, ilacı almadan 1 hafta içinde kendini gösterir. Bununla birlikte, hastalığın semptomlarını hafifletmek için bazı doğal ve bitkisel çözümler uygulanabilir.

Faranjite Ne İyi Gelir?

1. Faranjit için elma sirkesi

Elma sirkülasyonu asidik içeriğe ve antiviral, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Ayrıca çeşitli bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudun pH seviyesini dengelemeye yardımcı olan vitaminler içerir.

– 1 ila 2 çorba kaşığı elma suyu bir bardak ılık suda karıştırılır. Bal ekle ve yavaşça yavaşça iç. Günde en az 2 kez tüketilebilir.

– Bir çay kaşığı tuz, elma suyu bir çorba kaşığı ve bir bardak ılık su ile karıştırılabilir. İyice karıştırdıktan sonra, 15 dakika bekleyin ve bu şekilde gargara yapın

2. Faranjit ve acı biber

Acı biber, farenjit için etkili olan başka bir bitkisel çözümdür. Acı biberte bulunan Capsaicin, anti-inflamatuar, anti-viral ve anti-bakteriyel ajan olarak görev yapar. Bu madde, ağrı ve şişliği azaltarak enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olur.

– 1 fincan sıcak suya yarım çay kaşığı acı biber ilave edilir. İstenirse, bir çorba kaşığı limon suyu da eklenebilir. Bu karışım günde birkaç kez gargara.

– Alternatif olarak, acı biber ve biraz bal, limon suyu ve sıcak su ile karıştırılmış 1 çay kaşığı. Her gün daha iyi hissettirene kadar tüketilir.

3. Faranjite tuzlu su gargara

Sıcak ile boğulması boğaz ağrısını tedavi etmenin en etkili yoludur. Tuz, bakteri veya virüsleri öldürerek farenjit iyileşme sürecine katkıda bulunur.

– 3 çay kaşığı tuz (tercihen deniz tuzu) iki bardak ılık suda karıştırılır.

– Gargara bu karışımla yapılır. Kesinlikle yutulmuyor.

– Süreç günde birkaç kez tekrarlanabilir.

4. Faranjite bal iyi gelirmi?

Bal farenjit için geleneksel bir çözümdür. Çalışmalar balın üst solunum yolu enfeksiyonlarında çok etkili olduğunu göstermiştir. Bal anti-viral, anti-fungal ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.

Bal ve elma yaklaşık eşit olarak şekerlenmiş. Bu madde dört saat ya da ağrı oranında tüketilir.

– Alternatif olarak, bir fincan sıcak su ile 1 tatlı kaşığı bal ekleyin. Limon suyu yarısını iyice ekleyin. Gün boyunca 2 bardak tüketilebilir.

5. Kaygan karaağaç

Boğaz ağrısı için başka bir geleneksel yol kaygan koyu renklidir. Boğazın tahrişini önler ve ağrının azaltılmasına yardımcı olur.

– Kaygan kar küresinin iç kabuğunda iki çay kaşığı jöle alın ve iki bardak kaynar su ekleyin. Kapağı kapatın ve demlemek ve akıtmak için beş dakika bekleyin. Bu çay günde birkaç kez içilebilir.

Not: Hamile veya emziren kadınlar kullanmamalıdır.

6. Meyan kökü

Meyan kökü, boğaz ağrısı tedavisinde binlerce yıldır kullanılan bir yöntemdir. İmmünostimülatör özelliklere sahip oldukları bilinmektedir.

– Bir bardak sıcak suya bir çorba kaşığı ezilmiş mısır kökü eklenir. Kapak kapatıldıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakılır. İstenirse, 1 çay kaşığı limon suyu eklenebilir. Günde birkaç kez tüketilebilir.

– Alternatif olarak, yarım çorba kaşığı mısır nişastası tatlı ve balla ılık suda karıştırılır. Günde bir kez tüketilir.

– Ayrıca, mısır şekeri çiğneyerek tüketilebilir çünkü boğaz ağrısını yatıştırır.

Not: Bu uygulama diyabet, yüksek tansiyon, adrenal hastalık ve böbrek veya karaciğer fonksiyonu olan kişiler için tavsiye edilmez.

7. Faranjite zencefil iyi gelirmi?

Zencefilin şişmesini azaltmak için boğaz ağrısı ve iltihap önleyici özellikleri vardır. Antibakteriyel özellikleri ile virüsleri ve bakterileri öldürerek enfeksiyon tedavisinde yardımcı olur.

– Bir çay kaşığı ezilmiş zencefil kökü bir bardak suya eklenir. Beş dakika kaynatın. Bal ve limon suyu ekleyerek çorba kaşığı günde birkaç ke

–Ayrıca, bir parça taze zencefil kökü günde birkaç kez çiğnenebilir.

8. Zerdeçal

Farenjit için etkili olan bir başka bitkisel çözüm zerdeçaldır. Zerdeçal güçlü antiseptik ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

– Yarım çay kaşığı zerdeçal ve bir bardak sıcak su eklenir. Küçük bir masa tuzu eklenir ve bu karışımla gargara yapılır.

– Sıcak bir fincan sodaya yarım çay kaşığı zerdeçal ve bir tutam karabiber eklenir. Yavaş yavaş tüketilir. Günde iki kez iç.

9. Hatmi kökü

Hatmi kökü, farenjitin yanı sıra boğaz ağrısı tedavisinde kullanılır. Boğaz ağrısı azalır.

– Bir çorba kaşığı kurutulmuş hatmi kökü bir bardak kaynar suya eklenir.

– Kapak kapalı ve 15 ila 20 dakika dinlenmeye bırakıldı.

– Filtreden sonra biraz bal eklenir.

– Bu karışım günde 2 veya 3 bardakta tüketilebilir.

Not: Bu uygulama diyabetik ve hamile veya emziren kadınlar için uygun değildir.

10. Faranjit ve sarımsak

Anti-inflamatuar, anti-viral, anti-bakteriyel ve anti-fungal özellikleri nedeniyle sarımsı farenjit için en etkili yöntemler arasındadır. Aktif bileşik allisin, özellikle bakterileri öldürmeye karşı etkilidir.

– 1 bardak sıcak suya birkaç damla sarımsak yağı eklenir. Bu karışım günde 3 veya 4 kez karıştırılabilir.

– Alternatif olarak, bir fincan kaynar su rendelenmiş sarımsak, çeyrek çay kaşığı tarçın ve az miktarda kırmızı berberin üzerine bir çay kaşığı eklenir. İki dakika daha kaynatılır ve süzülür. Bu karışım günde iki kez tüketilebilir.

– Aynı zamanda taze sarımsak da pastillerde emilebilir. Ezilmiş dişler ile sarımsak, allisin serbest bırakmak için ezilebilir.