Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yeni oyuncular ile takımı daha da güçlendirdiklerini vurgulayarak, “Hedefimiz tüm kulvarlarda şampiyonluk” dedi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı da İhlas Haber Ajansı’na (İHA) gündeme dair açıklamalarda bulundu. İddialı bir şekilde yeni sezona hazırlandıklarını dile getiren Faruk Eczacıbaşı, “Bu sezon takımımıza yeni, katılan oyuncular çok güzel ve takıma faydalı olacak sporcular. İnce elenip sık dokunarak ekibimize kazandırıldılar. Bu sezon tüm kulvarda iddialı bir ekip kurduk. Çıkacağımız her maçı kazanmak için oynayacağız. Tüm kulvarlarda hedefimiz bu sene de şampiyonluk olacak” ifadelerini kullandı.

“İddialı ve güzel bir salonu takımımıza kazandıracağız”

Uluslararası standartlarda bir salonun inşasının gündemlerinde olduğunu söyleyen Başkan Eczacıbaşı, “Şu an için çok fazla detay vermek doğru olmaz ama iddialı ve güzel bir salonu takımımıza kazandıracağız. İstanbul’a layık güzel bir salon ile yolumuza devam edeceğiz. Şu anda maçlarımızı oynayacağımız salonumuzun da bizim için çok değerli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Burada birçok anımız var. Daha uluslararası standartlara sahip ve daha çekici bir spor salonu ile sizleri karşılamayı umuyoruz” diye konuştu.

“Bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz”

Voleybol dışında başka bir spor dalında faaliyet planlarının olmadığını vurgulayan Faruk Eczacıbaşı, “Biz yönetim olarak kendimize hedef belirlediğimiz voleybol yolunda devam etmeyi düşünüyoruz. İyi bildiğimiz, iyi tanımladığımız bir alanı olabilecek en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Bizim işimiz voleybolda yapabileceğimizin en iyisini yapmak için çabalamak. O spor dalında olalım, burada da yer alalım diye bir kaygımız yok. Öyle bir hedefimiz de yok. Eğer böyle bir adım atacaksak; dünyanın en iyisini yapmayı hedefleyerek konunun üzerine gitmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.