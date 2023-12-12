Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırının yarattığı infial büyüyor. Faruk Koca'nın imza attığı skandal sadece futbol camiasını değil tüm Türkiye'yi sarstı. Sorumlular hakkında çok geçmeden harekete geçildi.

HAKEME SALDIRIP HASTANEYE KALDIRILDI

Faruk Koca yanında iki kişiyle Meler'e saldırdıktan sonra hakkında gözaltı kararı verilirken rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, adliyeye sabah saatlerinde sevk edilmişti. Bu sırada gözaltı sayısı da 6'ya yükseldi.

FARUK KOCA TUTUKLANDI

Adliyedeki işlemlerinin ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca tutuklandı. Koca ile birlikte 2 kişi daha tutuklandı. 3 kişi için ise adli kontrol şartı talep edildi.

MAHKEME ÇIKIŞI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin konuştuğu skandala tepkiler büyürken Faruk Koca ise mahkeme çıkışında hafızalardan silinmeyecek bir görüntüyle objektiflere takıldı. Yaşananların ardından Koca gülerken görüntülendi.FARUK KOCA'DAN PİŞKİN SAVUNMA!

Faruk Koca olay sonrası ilk ifadesinde kendini skandal bir şekilde savundu. HaberTürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın aktardığına göre üzerine atılı suçlamayı reddeden Koca "Amacım hakemin yüzüne tükürmekti. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Tokadımdan sonra yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, sonra kendini yere attı. Kalp rahatsızlığım nedeniyle beni hemen olay yerinden uzaklaştırdılar. Bu olay hakemin yanlış kararlarından dolayı gelişmiştir" dedi.

SAHAYA İNEN TARAFTARLAR DA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Faruk Koca ve diğer sorumlular hakkındaki son gelişmenin detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aktardı. Bakan Tunç paylaşımında şunları kaydetti:

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,

Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

"ÇOK ÇİRKİN BİR HAREKET YAPILDI"

Öte yandan Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Spor sahalarında görmek istemedikleri, çok üzüntü veren hadiseler gerçekleştiğini dile getiren Tunç, hakemlere yönelik bu tür saldırıları kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Hakeme yönelik çok çirkin bir hareket yapıldığını belirten Tunç, olaydan hemen sonra gereken adli soruşturmayı başlattıklarını söyledi.

Saldırı girişiminde bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk kararının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararını verdiğini aktaran Tunç, "Sahaya inen ve görüntülerden tespit edilen kişiler hakkında da çalışmalar devam ediyor. Onlarla ilgili de adli kontrol kararı verilen kişiler var." diye konuştu.

Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve TCK'nın ilgili kanunlarını anımsatan Tunç, "Kasten yaralama ve kamu görevlisine karşı kasten yaralama var. Ayrıca kırık meydana geldiği için bunlar cezada artırım ve tutuklama nedenleri olarak Sulh Ceza Mahkemesinin takdiri. Tutuklama kararları gerçekleştirildi." şeklinde konutu.

Tunç, görüntülerin incelendiğini, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, konuyu yakından takip ettiklerini söyledi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN HAKEM MELER'E ZİYARET

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'i kaldırıldığı hastanede ziyaret etti.