MALZEME LİSTESİ: 1 büyük kase haşlanmış fasulye 1 soğan 2 minik marul 1 kırmızı biber 1 havuç 1 tutam maydanoz 2 domates 1 kase zeytin 1 limon sirke zeytinyağı HAZIRLANIŞI: Soğanı piyazlık doğruyoruz. Havucu rendeliyoruz. Domatesleri doğruyoruz. Karıştırma kabına havucu ve soğanı koyuyoruz. Kırmızı biberi, minik marulu ve maydanozu ince ince doğrayıp ekliyoruz. Harcımızı karıştırıyoruz. Haşlanmış kuru fasulyeyi de koyuyoruz. Zeytinyağını döküyoruz. Limon suyu ve sirkesini ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Üzerine siyah zeytin koyarak servis ediyoruz.

Kaynak: Haber merkezi