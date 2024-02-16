Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, liselerin yarıştığı Suriçi Basketbol Kupası finaline katıldı. Başkan Turan, “Müsabakalar sporun gelişimine katkıda bulunmaktadır” dedi.

Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Suriçi Kupası’na 15 farklı branşta ve 8 farklı kategoride 8 bin sporcu katıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın katıldığı Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi’ndeki final karşılaşmasında İstanbul Erkek Lisesi ve Özel Sınav Koleji karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Özel Sınav Koleji, rakibi İstanbul Erkek Lisesini yenerek şampiyon oldu.

“Müsabakaların sporun gelişimine katkıda bulunmasını umuyorum”

Final maçını izleyen Başkan Turan, “Artık gelenekselleşen Suriçi Kupası’nda yeniden birlikteyiz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hocalarımıza ve müsabakalara katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortak düzenlediğimiz ve yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı bu müsabakaların sporun gelişimine katkıda bulunmasını umuyorum” dedi.

Basketbol kupasının başlama vuruşunu yapan Turan, “Tabii ki spor rekabet gerektirir. Sporun önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Burada bu rekabetin getirdiği hoşluk olacaktır. İki lisemiz de güzide lisemiz. Müsabakalarda centilmenliğe sadece sporcular dikkat etmezler. Lütfen tribündeki kardeşlerimiz de birbirinize karşı centilmen olunuz. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı, gençlerimizi, sporcularımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.