Ağız ve Diş Hastalıkları Dt. Ulaş Can Oğuz, diş beyazlatma işleminin önemini vurgu yaparak, “Fazla antibiyotik kullanımı diş renginin değişmesine neden oluyor” dedi.

Diş renginin kişilere göre farklılık göstermesinin çeşitli nedenleri olduğuna işaret eden BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Dt. Ulaş Can Oğuz, “Renklenmeler içsel veya dış kaynaklı olabilir. Bunlar; fizyolojik renklenmeler, amalgam dolgu yapıldıktan sonra oluşan renklenmeler, hamilelik ve bebeklik döneminde antibiyotik kullanımına bağlı renklenmeler, kanal tedavisine bağlı olarak dişin içsel olarak renklenmesi, kahve, çay, sigara gibi tüketimlerin sıklıkla kullanılmasına bağlı renklenmeler, travma sonucu dişin içindeki canlı dokunun canlılığını yitirmesiyle oluşan renklenmeler olarak sıralanabilir” açıklaması yaptı.

“Diş beyazlatma, dişlerin yüzeyindeki gözenekli mine ve dentin yapısında oluşan renkli organik ve inorganik maddelerin karbamid peroksit gibi diş beyazlatma jelleri ile giderilmesidir” diyen Dt. Oğuz, bu işlemin diş minesinde var olan renklenmelerin giderilmesi amacıyla yapıldığını söyleyerek, diş beyazlatma işleminin diş hekimi tarafından uygulanacağını belirtti.

Diş beyazlatma çeşitleri

Dt. Ulaş Can Oğuz, diş beyazlatma yöntemlerini şu şekilde anlattı:

“Ev tipi diş beyazlatma, evde uygulanan bir yöntemdir ve bu işlem için ağız içinden ölçü alınarak kişiye özel beyazlatma plakları hazırlanır. Hazırlanan plakların içine yüzde 10-15 oranında karbamid peroksit veya hidrojen peroksit içeren diş beyazlatma jeli uygulanır. Bu plaklar, günde en az 4-6 saat ya da gece uykusu boyunca 8-10 gün boyunca kullanılacak şekilde ortalama 10-15 gün boyunca uygulanır. Ofis tipi diş beyazlatma, klinik ortamda diş hekimi tarafından uygulanan bir yöntemdir ve genellikle “lazerle diş beyazlatma” olarak da adlandırılır. Bu yöntemde, dişlerin üzerine sürülen beyazlatma jeli UV ışını veya lazerle aktif hale getirilir ve işlem ortalama bir saat sürer. Kombine diş beyazlatma yöntemi, evde ve ofis ortamında birlikte uygulanır; klinikte yapılan beyazlatma işlemi sonrası 2-3 gün ev tipi beyazlatma ile desteklenir. Tek diş beyazlatma, kanal tedavisi sonrası renk değiştiren dişlere uygulanır. Bu işlemde, dişin dolgusunun çıkarılmasıyla açılan boşluğa beyazlatma jeli konur ve diş geçici dolgu ile kapatılır. İstenilen renge ulaşmak için bu işlem 3 gün aralıklarla tekrarlanır.”

"Çay, kahve, şarap, kola gibi renkli sıvılardan ve tütün mamullerinden kesinlikle uzak durulmalı"

Dt. Oğuz, “Eğer diş renginin beyaza yakın ve birkaç ton açılması isteniyorsa sadece lazer tipi veya ev tipi beyazlatma yeterli olabilir. Ancak dişlerde sigara, kahve veya çaydan dolayı çok fazla renklenme varsa kombine diş beyazlatma yöntemi daha etkili olur. Kişiye uygun diş beyazlatma yöntemine karar verebilmek için mutlaka doktor muayenesi gerekir. Beyazlatma yöntemleri dişlerde az da olsa hassasiyete sebep olabilir. Bu hassasiyet havaya, çok sıcak ya da soğuk yiyecek ve içeceklere karşı olabilir. Bu durum normal ve beklenen bir yan etkidir. Diş hassasiyetinin genellikle 24-48 saat içerisinde geçmesi beklenir. Beyazlatma süresince ve sonrasında iki gün çay, kahve, şarap, kola gibi renkli sıvılardan ve tütün mamullerinden kesinlikle uzak durulması gerekir” ifadelerini kullandı.