Ülkemizde kot diye tabir edilen Denim giyimi üzerine yurt dışında büyük bir tanınırlığı olan 53 yaşında ki Erdinç Güney, firmaları büyük bir tasarrufa sokacak yeni formülleriyle gündemde.

1988 yılında iş hayatına İnegöl’de ki İSKO firmasında başlayan Erdinç Güney, 2004 yılında ise gelen davet üzerine İran’a gitti. Burada 4 yıl kalan ve 4 büyük şirkete fabrika kuran Erdinç Güney’in yolu daha sonra Mısır’la kesişti.

Dünya Denim devi Colins’te 5 yıl çalışan İnegöllü mucit daha Hindistan’da 2 yıl, Pakistan’da 4 yıl ve Özbekistan’da 3 yıl üst düzey yöneticilik yaptı.

Denim sektöründe elde ettiği tecrübeler sonrasında, maliyeti düşürecek çalışmalar yapan ve araştırmalar yapan Erdinç Güney, devletlerin İklim Değişikliği çalışmalarından esinlenerek yeni formüller üzerinde laboratuvar çalışmalarına yöneldi.

150 BİN DOLAR HARCADI

Yıldırım Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulunan Erdinç Güney, özellikle su tasarrufu ve zararlı kimyasallardan kurtulmak adına yaptığı çalışma ve belgeler için ciddi harcamalar yaptığını söyleyerek, “Hemen hemen her evde denim(kot-jeans) ürünleri var. Türkiye her yıl 550 milyon kot üretimi var. Dünya genelinde ne kadar üretildiğini siz düşünün. Bu kotlar buhar, doğalgaz su ve kostik(zehirli kimyasal) kullanılarak üretiliyor. Bir kot için günümüzün en gelişmiş teknolojilerinde bile 224 litre su harcanıyor. Kostik kullanımı nedeniyle zehirli kimyasallar insan hayatına ciddi zararlar verebilecek boyutta. Çünkü suya karışan kostik, derelere alınıyor. Buradan tarımsal sulamalar yapılıyor. İşte ben bunların önüne geçmek için 6 yıldır canımı dişime takıp çalıştım. Ve başardım” dedi.

ÜLKEMİZ VE DÜNYA ADINA BÜYÜK BAŞARI

Erdinç Güney, 6 yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonunda özel bir formül geliştirdiğini söyleyerek, “Yeni formülümle erkek ve kadın alt ve üst giyimde ki tüm ürünleri organik üretmeye başladım. Bir kot pantolona artık 224 litre su yerine 70 litre kullanılacak. Böylece ciddi bir su ve doğalgaz tasarrufu olacak. Yine yeni formülde zehirli kostik kimyasalı yok. Bunun yerine tamamen sağlıklı hammadde kullanıyoruz. Her kotta %0,3 oranında kostik kimyasalı olmadığında sularımıza zehir karışmayacak. Böylece tarımsal sulamalar zehirli olmayacak. Bu sayede deredeki balıklar ölmeyecek. Derelerimiz kirlenmeyecek, berrak olacak. Daha sağlıklı bir dünyaya katkı sağlamak için yaptığım bu buluş hem ülkemiz adına hem de dünya adına büyük bir başarı” diye konuştu.

DÜNYA DEVLERİ FORMÜLÜN PEŞİNDE

Yeni formülle denim sektöründe bir çığır açmaya hazır olduğunu söyleyen İnegöllü Mucit, “Sürdürülebilir enerji ile üretken, karbon ayak izine uygun kumaşlar ürettim. Bu kumaşların %100 doğruluğunu belgeleyen uluslararası geçerliliği olan SGS, İntertek, Livel3, ZDHÇ belgeleri için 150 bin dolar para harcadım. Daha sonra Erkek ve kadın üzerine alt ve üst giyim tasarımlarını yeni formülle üretmeyi başardım. Bunu duyan dünya devleri benimle çalışmak için heyecan duyuyor. Ancak ben bunu kendi ülkemde üretmek istiyorum. Bu sebeple ülkeme geldim. Türkiye’nin devleriyle görüşme halindeyim. Tamamen yeni bir çalışma olduğundan firmalarımıza bunu kabullendirmekle zorluklar yaşıyorum.” diye konuştu.

Yurt dışında şatafatlı karşılamalar yapıldığını ancak Türkiye’de aynı ilgiyi göremediğini söyleyen Erdinç Güney, “Yurt dışında gelen her davet için özel uçak biletlerim alınıyor. Havaalanında limuzinle karşılanıyor, en lüks otellerde ağılanıyorum. Ancak güzel ülkemde büyük şirketlerimizin müdürleri bu durumu çok basite alıyor. Müdürleri bile aşamıyorsunuz. Acayip bir ego var ülkemizde. Böyle bir durumu asla diğer ülkelerde göremezsiniz. Dünyaca ünlü dev şirketler peşimde dolanırken, ülkemde ki şirketler beni çok hafife alıyorlar. Çok garipsenecek bir durumla karşı karşıyayım” dedi.

“BAKANLARIMIZLA GÖRÜŞMEK İSTİYORUM”

Erdinç Güney, dünyada hükümet başkanlarının üst düzeyde katılım gösterdikleri dev zirveler yapıldığını söyleyerek, “Bu durum dünyaya örnek olacak bir gelişme. Ben ilgili bakanlarımızla konuşmak ve projemi anlatmak istiyorum. Dünyada denim sektörüyle yeni bir çığır açabiliriz. Organik olarak tasarladığım ürünleri görünce herkes hayran kalıyor. Gerek sağlığı gerek dokuyla dünyanın en iyi kumaşları benimkiler. Ülkemde gerekli ilgiyi bulamazsam yeniden yurt dışına gideceğim. Temennim bunu Türkiye’de yapmak” dedi.