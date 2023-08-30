Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl ilçe eski Başkanı Necmi Demir'i in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Geçirdiği kalp-damar rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen Demir'inyoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Bugün sevindiren haber geldi.

Arayıp soranlara sosyal medya hesabından cevap veren Demir, “Beni aramışsınız. Çok teşekkür ederim hepinize. Şuanda sağlıklıyım. Sizin mesajlarınızı aldıktan sonra daha iyi oldum. En yakın zamanda yanınızda olacağım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizleri annenize babanıza çoluk çocuğuna bağışlasın. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Seher Yaşa