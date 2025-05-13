Şipali Mahallesi’nde yapılan kontroller sonucunda tarım alanlarına izinsiz olarak inşa edilen yapılar tespit edilerek müdahale edildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri 4 kaçak yapının yıkımını gerçekleştirirken, 8 yapı da mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldı. Böylece mahallede toplamda 12 yapı ortadan kaldırıldı.

Belediye, yalnızca yıkım işlemiyle sınırlı kalmayarak, kaçak yapılarla ilgili olarak idari para cezalarının da uygulandığını belirtti. Mevzuat çerçevesinde yürütülen bu süreçte, caydırıcılık sağlanması ve kamu düzeninin korunması hedefleniyor.

Öte yandan, bu yapılara malzeme sağlayan kişi ve firmaların da sorumluluktan kaçamayacağına dikkat çekildi. İnegöl Belediyesi, hem yapı sahiplerine hem de sürece katkı sunan tedarikçilere cezai yaptırımlar uygulandığını açıkladı. Kırsal bölgelerde denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.