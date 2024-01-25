Düzce'de feci bir kaza yaşandı. Anadolu Otoyolunda dinlenme tesisine girmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. 8 kişinin yaralandığı kazada olay yerinde kalbi duran M.D. (4), sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürülerek hastaneye kaldırıldı.
Otoyolda otomobil bariyerlere çarptı, 8 kişinin yaralandığı kazada olay yerinde kalbi duran 4 yaşındaki kız çocuğu kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Feci kaza, Anadolu Otoyolu Berceste dinlenme tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden C.D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün dinlenme tesislerine girmek istediği sırada aniden yaptığı manevra ile kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil hurdaya dönerken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KALP MASAJI İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Kazada otomobilde bulunan G.D., M.D.,S.D., B.T. ile 4 kişi yaralandı. Olay yerinde kalbi duran M.D. sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü G.D. ile M.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.