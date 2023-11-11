İnegöl'de teknolojinin son yenilikleriyle birleşen Amperino adlı tamamen yerli elektrikli araç, göz kamaştırıcı bir şekilde tanıtıldı. Haluk Özbek, Amperino'nun ilk modelini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağan etme düşüncesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Fuarımız için son 4 gün ve son rötuşlar… Amperino C-100 artık hazır. En büyük motivasyonumuz ülkemizin yeni yüzyılına , “TÜRKİYE YÜZYILI” na ve ülkemiz gençlerine olan tam inancımız. Amperino Teknoloji laboratuvarında 3 yıldır emek veren bu vatanın yetiştirdiği 50’ye yakın mühendis gencimizin geliştirdiği ilk aracımızı inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istiyoruz.

Amperino'nun çevreci ve ekonomik özellikleri arasında, tek şarjla ulaşabileceği etkileyici 150 kilometre menzil ve sürüş esnasında rahatlıkla 90 km/s hıza ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor. Haluk Özbek'in liderliğinde geliştirilen bu yerli araç, sadece çevre dostu bir alternatif sunmakla kalmayıp, aynı zamanda teknolojik açıdan da dikkat çekiyor.

Amperino, Türk mühendislerin ve girişimcilerin emeğiyle hayata geçirilmiş olup, yerli otomotiv sektöründe önemli bir dönemeç olma özelliği taşıyor. Elektrikli aracın özellikleri, Türkiye'nin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine güçlü bir katkı sağlarken, yerli teknoloji potansiyelimizi de vurguluyor.