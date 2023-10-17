100 Karayolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden İrfan Kurt’tan geriye yol kenarına fırlayan ayakkabısı kaldı.

Kaza, D-100 Karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Kurt yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada Ankara istikametinde seyir halinde olan O.Ü. kontrolündeki 16 BAC 024 plakalı Citroen marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kurt’a çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İrfan Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücünün ifadesinin alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.