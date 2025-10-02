Serbestiyet muhabiri Onur Erkan’ın haberine göre, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında “suçluyu kayırma” suçundan tutuklu bulunan kuzeni Birsen, amcası Fuat ve yengesi Maşallah Güran’ın tahliyesine hükmetti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında, 6’sı tutuklu 12 yetişkin ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında işlem yapıldı. Başsavcılık, 12 yetişkin hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlarken, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi bu iddianameyi kabul etti. Çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi’nin, elindeki dosyanın Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6’sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan dava ile birleştirilmesi talebi kabul edildi.

Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet verilmişti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı; 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame 23 Ekim 2024’te Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024’te başlandı. Mahkeme heyeti, 28 Aralık 2024 tarihli duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbete; Narin’in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi’ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ı ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm etti ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında verdiği hapis cezalarını hukuka uygun buldu.