Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR otomobilin üzerine devrildi. Kaza da 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa Ankara karayolu üzeri Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa Ankara karayolu üzerinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir halinde Sürücü Necati K. yönetimindeki 16 BED 370 plakalı TIR, Hikmet Şahin Köprülü kavşağı mevkiinde yol çalışması nedeniyle şerit değiştirmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bu sırada karşı istikametinden seyir halinde olan Ferhat A. yönetiminde ki 19 AAS 158 otomobil TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada sürücüler yaralanmazken, TIR'da bulunan sürücünün oğlu Çınar K. (5) ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Yılmaz A. (61) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

TIR nedeniyle kapanan yol, asfalt çalışması yapan ekipte bulunan kepçeyle açıldı. Tek şerit olarak açılan yol, TIR'ın yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI