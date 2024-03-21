Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı feci kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.
Tekirdağ Saray’dan Çerkezköy istikametine seyreden Gürşat Akça idaresindeki 34 BGE 76 plakalı tır, ışıklı kavşağı döndüğü sırada Vize’den Çerkezköy istikametine seyreden Mehmet Karaca idaresindeki 59 KS 182 plakalı Kale Seyahat’a ait yolcu minibüsü ile çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi.
Kazada Asiye Korkulu (72), Firdevs Arca (75), Mehmet Korkmaz (83), Mehmet Ölmez (47), Rıdvan Cengiz (53) isimli 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kazada yaralanan 11 kişinin ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: iha