Gölcük Millet Bahçesi’ndeki 560 metrekarelik alana, gençlerin yeni ders çalışma mekanı olacak Kılavuz Derslik kazandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kılavuz Derslik için tanıtım programı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katılımıyla gerçekleştirilen programla, merkez gençlere tanıtıldı.

"Biz buraların sayısını da giderek artıracağız"

Yoğun bir tempoda çalışırken gençlerle bir araya gelmekten ayrı bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Bu programların içerisinde en keyiflisi gençlerle ilgili olanlar. Gençler bizden sadece kütüphane istemiyor. Kitapların olmasını istiyorlar fakat aynı zamanda çay-kahve içebilecekleri, sosyalleşebilecekleri mekanların da olmasını istiyorlar. Arkadaşlarla bu talebi paylaştığımızda ortaya böyle bir mekan çıktı. Burası size fırsatlar ortamı sağlıyor. Bize gelen taleplere göre burada gerçekten 24 saat öğrenci olursa burayı 7/24 açık tutma sözünü verebilirim. Siz yeter ki 24 saat çalışın. Biz buraların sayısını da giderek artıracağız. Bir başka konseptte içerisinde fitness ve sanat merkezi olan mekanlar tasarlamaya karar verdik. Çok amaçlı gençlik merkezleri kuracağız. Gençlerimize yapmakta olduğumuz projelerin sayısını ve çeşitliliğini artıracağız" dedi.

"Geleceğin dünyası gençlerin omuzlarında yükselecek"

Çocukların teknoloji yarışmalarında başarı elde etmeleri için mekanlar oluşturacaklarını dile getiren Büyükakın, "Şu anda okullarımızda robotik kodlama sınıfları oluşturuldu. Teknoşehir mantığıyla çalışabilecek, start-up firmalarının da ortak mekanda çalışabileceği mekanlar yapacağız. Geleceğin dünyası gençlerin omuzlarında yükselecek. Sizin aranızdan Steve Jobs, Bill Gates gibi bilim adamları çıkabilir. Aranızdan biri programlar yazabilecek, aşı bulabilecek, ilaç keşfedebilecek. Bizi dünyanın gidişatına yön verebilecek bir ülke yapacak. Bu mekanları geleceğin dünyasına hazırlanmanız için yapıyoruz. Diğer imkanlarla çok daha güzeli olacak" ifadelerini kullandı.

"Buranın yemyeşil bir yer olmasını hayal etmiştik"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "Bu alan Gölcük depreminden sonra enkaz döküm sahası olarak kullanıldı. Buranın yemyeşil bir yer olmasını hayal etmiştik. Gençlerimizin de faydalanacağı, manzaralı bir mekan istemiştik. Bölgenin Millet Bahçesi olarak belirlenmesi sonrasında bu alana 1300’ün üzerinde ağaç, 12 binden fazla bitki ekildi. Birkaç sene içerisinde burası bir orman haline gelecek. Gençlerimiz burada her türlü hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek" şeklinde konuştu.