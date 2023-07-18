Yeni Yörük mahallesinde samanlıkta çıkan yangın ahıra sıçradı; 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay saat 15.00 sıralarında kırsal Yeni Yörük mahallesinde Sezai Mete'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek ahıra da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu samanlıkta ve ahırda hasar meydana gelirken 10 büyükbaş hayvandan 2'si yanarak telef oldu.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Fahrettin Eniş