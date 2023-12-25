Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde, Nami Kılıç isimli 50 yaşındaki bir kişi, ikamet ettiği 2 katlı evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, evin üst katında başladı ve yoğun dumanlar çevreye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve acil sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, ancak Kılıç, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kılıç'ın cansız bedeni, detaylı inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ