Beton pompası operatörü olan Yalçın, bu kez inşaat sahasında değil, alevlerin ortasında görev yaptı. Beton pompaları, BUSKİ ve köylülerin sağladığı su tankerleriyle beslenerek söndürme çalışmalarında aktif rol aldı.

Yangının dört gün boyunca sürdüğünü belirten Yalçın, her gün yangın bölgesine giderek arkadaşlarıyla birlikte söndürme çalışmalarına destek verdiklerini söyledi. Bu müdahalenin, işverenleri Abit Danışman’ın insiyatif alarak yaptığı bir planlama olduğunu ifade eden Yalçın, “Patronumuzun güzel düşüncesiyle orman yangınına destek verdik. Bizim ekip beton pompasıyla çalışmaya alışkındı, ama bu defa işimiz yangınla mücadeleydi” diye konuştu.

Sadece alevlerle değil, yürek yakan manzaralarla da mücadele ettiklerini vurgulayan Ali Yalçın, yangın anlarında ormanda mahsur kalan hayvanların seslerinin kendilerini derinden etkilediğini aktardı. “Ormanda hayvanların bağırışlarını duyduğumuz anlar çok zordu. O sesler yüreğimizi dağladı. Allah bir daha yaşatmasın” diyerek yaşadığı duygusal çöküşü paylaştı.

Beton pompasıyla yapılan bu müdahale, bölgede alışılmışın dışında bir katkı olarak dikkat çekerken, sivil inisiyatifin yangınla mücadelede ne kadar hayati rol oynayabileceğini de ortaya koydu. Ali Yalçın ve ekip arkadaşlarının bu gönüllü desteği, yalnızca yangınla değil, çaresizlikle de verilen büyük bir mücadeleye örnek oldu.