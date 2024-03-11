İnme, diğer bir deyişle felç, beyni besleyen damarlardan birinin hasar görmesi veya tıkanması sebebiyle beynin oksijensiz ve besinsiz kalması sonucu meydana gelen bir sağlık sorunudur. Kan akışı 3-4 dakikadan fazla bir süre kesilecek olursa, beynin o bölümündeki hücreler ölmeye başlar. Kan akımının kesilmesinin yanında, beyin kanaması durumunda da felç gelişebilir. Acil bir durum olan inme, erken müdahale edilebilirse en az zararla atlatılabilirse de inme hala en önemli ölüm nedenlerinden birisidir.

İnmenin sebepleri nelerdir ?

Beyine gelen kan akımının azalması veya durmasına sebep olan etmenler, inmenin de sebebidir. Damarlar bir pıhtı ile tıkanabilir veya yırtılarak kanama meydana gelebilir.

Pıhtı oluşumu: Damarı tıkayan pıhtı, beyini besleyen damarlarda olabileceği gibi, beyin damarlarından uzak yerlerde oluşan bir pıhtının, kan dolaşımı ile beyin damarlarına gelip tıkaması şeklinde de olabilir.

Beyin kanaması: Beyin damarlarından birinin yırtılması sonucu ortaya çıkar.

Beyin kanamaları, damarlara hasar veren birtakım etmenlere bağlı olarak gelişebilir. Bunlardan en önemlisi yüksek tansiyondur. Yüksek tansiyonu olan kişilerde beyin damarlarına olan baskı damarın dayanamayarak yırtılmasına sebep olabilir. Kan sulandırıcı ilaçların aşırı kullanımı da beyin kanamalarının sebebidir. Ayrıca, beyin damarlarında “anevrizma” adı verilen zayıf bölgelerden de kanama olabilir.

İnme kimlerde daha sık görülür ?

Birçok faktör inme riskini artırmaktadır. Bu faktörler aşağıda sıralanmıştır:

Aşırı kilolu olmak Fiziksel yönden inaktif olmak Aşırı alkol kullanmak Uyuşturucu kullanmak Yüksek tansiyonu olmak Sigara içmek Pasif içici olmak Yüksek kolesterol düzeyine sahip olmak Şeker hastası olmak Uyku apnesi olmak Kalp hastalığı bulunmak İnme geçiren akrabalara sahip olmak Elli beş yaşın üzerinde olmak Erkek olmak

Gençlerde inme olur mu ?

Genellikle yaşlılarda olduğu düşünülse de, gençlerde ve hatta çocuklarda bile inme olabilir. inme geçiren genç ve çocuklarda genellikle bir kalp ya da damar hastalığı veya pıhtılaşma bozukluğu bulunur.

Şeker hastalığında inme riski neden artar ?

Şeker hastalığının inme ile ilişkisinin olabileceğine birçok kişi ihtimal vermez. Ancak şeker hastalığının en önemli etkilerinden biri kan damarları üzerinedir.

Normalde beyin damarlarından birinde bir tıkanıklık geliştiğinde, kan akışı diğer damarlardan sağlanır ve tıkanıklığın etkisi hissedilmez. Ancak şeker hastalığı gibi durumlarda, tüm damarlar benzer şekilde hasarlandığından, telafi edilemeyecek bir durum ortaya çıkar ve beynin kanlanması azalır. Zamanla hasar gören damarlarda daha ağır bozukluklar oluşarak, damarlar tıkanabilir.