2. Ligin en tecrübeli takımlarından biri olan ve bu sezon Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan İnegölspor‘da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Takımda bazı oyuncularını kaybetse de yaptığı takviyeler ile güçlenen bordo beyazlılar, kondisyon yüklemesi yapıyor. Kampa hazırlanan ekip oynayacağı hazırlık maçları ile lige hazır hale gelecek.

Tarih yazan diğer bir temsilcimiz İnegöl Kafkasspor ise takıma çok sayıda transfer yaptı. Mütevazi bir bütçeyle çoğunluğu gençlerden oluşan bir kadro kuran ekip sahaya indi. Kondisyon yüklemesi yapan ekip, 16 Ağustos 26 Ağustos tarihine kadar yapacağı çalışmaların ardından 5 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Kafkas kartalları bu sezon 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek.

İLK MAÇA NE ZAMAN ÇIKACAKLAR?

2 İnegöl temsilcisi 2026-2027 sezonunda ki ilk resmi maçını, 5-6 Eylül 2026 tarihinde oynayacaklar. İlk yarı maçları 20 Aralık 2026 tarihlerinde sona erecek. İkinci yarı karşılaşmaları ise 16 Ocak 2027 tarihinde başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. TFF’den yapılan resmi açıklamada Nesine 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacağı da duyuruldu.

İnegölspor ve İnegöl Kafkasspor maçlarını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda İnegöl İlçe stadyumunda oynayacak.