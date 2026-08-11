UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu rövanşında Sturm Graz’a konuk olacak. İlk maçtan galibiyetle ayrılarak avantajı eline geçiren sarı-lacivertliler, Avusturya deplasmanında tur biletini almak için sahaya çıkacak. Peki Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11’ler...

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Sturm Graz’a konuk olacak. İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 2-0 kazanarak tur için önemli bir avantaj sağlayan sarı-lacivertliler, Avusturya’da oynanacak mücadelede bu üstünlüğünü koruyarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Karşılaşmanın başlama saati de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sturm Graz-Fenerbahçe mücadelesi Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. İlk maçta elde ettiği 2-0’lık üstünlükle Avusturya’ya gidecek sarı-lacivertliler, tur biletini almak için sahaya çıkacak.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynanacak Sturm Graz-Fenerbahçe mücadelesi TV100’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler maçı TV100 üzerinden izleyebilecek.

Sturm Graz-Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe taraftarlarının yayınla ilgili en çok araştırdığı konulardan biri de maçın şifreli olup olmadığı. Sturm Graz-Fenerbahçe mücadelesi TV100 üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler karşılaşmayı ücretli bir spor paketi aboneliğine ihtiyaç duymadan takip edebilecek.

Fenerbahçe tur için avantajlı

Fenerbahçe, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmada Sturm Graz’ı Talisca ve Greenwood’un golleriyle 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Sarı-lacivertliler, Avusturya’daki mücadelede galibiyet, beraberlik ya da tek farklı yenilgi halinde adını bir üst tura yazdıracak. Sturm Graz’ın iki farklı üstünlüğü durumunda ise eşleşmenin sonucu toplam skora göre belirlenecek.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında sahaya çıkması beklenen kadrosunda şu isimlerin yer alması bekleniyor: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Aké, Archie Brown, Guendouzi, Kanté, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Fenerbahçe'de Oosterwolde yok

Sarı-lacivertli takımda ilk maçta sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin rövanş karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe'de teknik ekibin savunma hattındaki tercihi bu nedenle karşılaşma öncesinde merak edilen başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe'nin Sturm Graz eşleşmesini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Olympique Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibi olacak. Dolayısıyla sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına ulaşabilmesi için Sturm Graz engelinin ardından bir eleme turunu daha geçmesi gerekiyor.