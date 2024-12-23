Sarı-lacivertli kulüp, EuroLeague'in yeni sezonu yaklaşırken kadrosuna kattığı 36 yaşındaki Marjanovic’in sözleşmesinde yer alan çıkış maddesinin devreye girdiğini ve bu nedenle ayrıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eylül ayında Fenerbahçe Beko kadrosuna katılan sporcumuz Boban Marjanovic ile sözleşmesindeki çıkış opsiyonu kullanılarak yollarımız ayrılmıştır. Boban Marjanovic’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 6 EuroLeague maçında süre alan Marjanovic, 4.0 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları ile oynadı.