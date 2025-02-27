Sarı-lacivertliler, etkileyici bir oyun sergileyerek rakibini 4-1 mağlup etti ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, erken dakikalarda bulduğu golle üstünlüğü ele geçirdi. İlk yarıyı avantajlı kapatan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek farkı açtı. Ev sahibi Gaziantep FK zaman zaman gol arayışlarına girse de Fenerbahçe savunması ve kalecisi buna izin vermedi. Maçın sonunda 4-1'lik net bir galibiyetle sahadan ayrılan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu.