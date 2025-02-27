Bursa Kent Konseyi Planlama Çalışma Grubu 2. toplantısını bugün gerçekleştirildi. Toplantı da İnegöl Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Bursa Kent Konseyi Çalışma Grubu Temsilciliğine Yusuf Şehitoğlu, Temsilci Yardımcılıklarına Semiha Öztan ve Murat Akdaş, Raportörlüğe ise Görkem Yılmaz seçildi. Ulusal ve Bölgesel Kalkınma, Makroform, Yerleşme ve Dirençlilik, Tarım, Ticaret ve Sanayi, Ulaşım ve Altyapı, Tarihi ve Kültürel Değerler başlıkları çalışma grubunun faaliyet alanları olarak belirlendi.

İNEGÖL KENT KONSEYİ'NDEN AÇIKLAMA

İnegöl Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, Yusuf Şehitoğlu’nun bu göreve seçilmesinin ardından bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursa Kent Konseyi Planlama Çalışma Grubu Temsilciliğine seçilen yürütme kurulu üyemiz Yusuf Şehitoğlu arkadaşımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."