Fenerbahçe, Devler Ligi 3. eleme turunda normal süresini 1-0 galip tamamladığı Lille mücadelesinde uzatmalarda yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi umutlarını yitirirken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmeye hak kazandı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Lille'i normal sürede Diakite'nin 90+1. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Fransız temsilcisi uzatmalarda 118. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

İlk maçı 2-1 kazanan Lille, bu sonuçla birlikte tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan veda etmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına doğrudan katıldı.

Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde ilk maçını kaybettiği 34 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde yoluna devam edebildi.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynanacak mücadele öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Lille, uzatmaların ikinci yarısında 110. dakikada Aissa Mandi'nin İrfan Can Kahveci'ye yaptığı faulün ardından kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kaldı.