Denizli Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ömür Atacan Atasoy, genellikle yaşlı bireylerde görülen Alzheimer ve bunamanın (demans) son yıllarda gençler arasında endişe verici bir boyutta attığını belirtti.

Denizli Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ömür Atacan Atasoy, Alzheimer ve demans hastalığına karşı uyarıda bulundu. Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıkların genellikle yaşlı bireylerde daha sık görülen rahatsızlıklar olarak bilindiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, genç yaşlarda Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıkların görülme sıklığının arttığını belirterek; “Ancak son yıllarda daha gençler arasında bu hastalıkların artış gösterdiği endişe verici bir gerçektir. Alzheimer, genellikle 65 yas üstü bireylerde başlayan ve hafıza kaybı ile karakterize ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Ancak son yıllarda orta yaş ve genç yaş gruplarında Alzheimer vakalarının arttığı gözlenmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında genetik faktörler, stres düzensiz beslenme alışkanlıkları ve çevresel etmenler yer almaktadır. Öte yandan demans gençler ve orta yaşlı bireyler arasında sık görülen nörolojik hastalıktır. Bağışıklık sisteminin vücudu yanlışlıkla kendi dokularına saldırması sonucu sinir hücrelerinin zedelenmesine yol açan bu hastalık genç yaşlarda ortaya çıkabilir ve ilerleyici bir seyir gösterebilir. Demans vakalarının gençler arasında artış göstermesinde çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı etkili olabilmektedir” dedi.

Alzheimer ve demans gibi nörolojik hastalıkların önüne geçebilmek için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten uzak durma ve düzeli sağlık kontrolleri gibi önlemler almanın önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Ömür Atacan Atasoy, “Aynı zaman da bu hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi de büyük önem taşımaktadır. Herkesin bu konuda farkındalıklarını artırmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklar kazanmalarını teşvik etmek ilerleyen yıllarda nörolojik hastalıkların yaygınlığını azaltmakta önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.