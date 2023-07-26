Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Amerikan asıllı Sırp oyun kurucu Yvonne Anderson ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Dövüş Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu getiren gençlere gurur karşılaması Dövüş Sporlarında Avrupa Şampiyonluğu getiren gençlere gurur karşılaması

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Yvonne Anderson ile güçlendirdi. 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yvonne Anderson’a Fenerbahçe Ailesi’ne hoş geldin diyor, çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz. 2022-2023 EuroLeague Women Ödülleri’nde normal sezonun en iyi 5’ine seçilen Yvonne Anderson, yeni sezonda çubuklu formamızla mücadele edecek."