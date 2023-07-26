Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Serdivan’da Eski Kazımpaşa Caddesi ve 17. Cadde’yi birbirine bağlayarak bölgedeki ulaşımın daha akıcı olmasını sağlayacağı 250 metrelik yeni güzergahta dolgu işlemini tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri tek tek hayata geçiriyor. Yenilenen grup yolları, sil baştan yapılan köprüler gibi önemli yatırımları kente kazandıran Büyükşehir, yeni açılan güzergahlarla yoğun olan mevcut caddeler arasındaki alternatif güzergahları çoğaltarak trafiğe nefes oluyor. Bu çerçevede Serdivan ulaşımını rahatlatacak yeni 250 metrelik güzergahın dolgu işlemi yapıldı.

Eski Kazımpaşa Caddesi ve 17. Cadde’yi birbirine bağlayarak trafikteki sıkışıklığın ve bekleme süresini sona erdirecek güzergahta 5 bin ton dolgu malzemesi kullanıldı. Zemin iyileştirmesinin yapıldığı yolda şimdi ise 2 bin 500 metrelik mekanik malzemenin serimi yapılacak. Çark Deresi yürüyüş yolu sınırında olan yeni güzergah bin ton asfaltın serilmesinden sonra hizmete başlayacak.

Hayata geçirdiği her projede altyapıya büyük önem veren Büyükşehir, sıcak asfalt öncesi gerekli kurumlarla koordineli bir şekilde altyapı çalışmalarını tamamlayacak. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, Telekom altyapıları tamamlandığında üst yapı işlemleri de başlayacak. Proje tamamlandığında Serdivan’ın bu bölgesindeki trafik akışı büyük ölçüde rahatlayacak. Büyükşehir, ilçenin yoğun olan tüm bölgelerinde alternatif projeler üretiyor.