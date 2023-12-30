Turkcell Süper Kupa müsabakasının ertelenmesinin ardından Fenerbahçe kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Sarı-lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa yaşanan sıkıntılar sebebiyle ertelendi. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe kafilesi Türkiye’ye döndü. Sarı-lacivertli takım,Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan havalanan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yaptı. Yaklaşık 3 bin taraftarın beklediği havalimanında sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarlara seslenerek, “Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’na takımdan önce iniş yapan Başkan Ali Koç ise takım otobüsünün hareket ettiği sırada özel aracıyla havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli futbolculardan bazıları kendi araçlarıyla havalimanından ayrılırken, bazı futbolcular ise takım otobüsüyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkış yaptı.