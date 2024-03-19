Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı çarpıcı açıklamalar futbol camiasında büyük yankı uyandırdı. Koç'un, gerektiğinde takımı ligden çekebileceklerini ifade etmesi, kulüp yönetiminin önemli bir karar alma sürecine girebileceğini işaret ediyor. Trabzon'da yaşanan olayların ardından yapılan bu açıklama, camiada önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin 2 Nisan 2024'te yapacakları toplantı, takımın geleceği açısından kritik bir dönemeç olacak. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, 9 Nisan 2024'teki ikinci toplantıda takımın Süper Lig'den çekilme gibi radikal bir karar alınabileceği belirtiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) talimatlarının 24. maddesi, ligden çekilmenin cezasını belirtiyor. Maddede, bu tür durumlar için belirli cezalar öngörülüyor.

Ali Koç'un konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Gerekirse bir alt lige düşeceğiz. Herkes aklını başına alsın. Her gün ölmektense bir gün öleceğiz. Gerekirse 1 sene oynar, çıkarız. Maç 2-2 bitse şampiyonluk gitti. Bunu kim organize etti? Trabzonspor Yönetim Kurulu organize etmedi ama birileri etti. Neden polis yoktu, neden emniyet önlemi alınmadı? Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok. Biz dürüstçe mücadele vermeye çalışıyoruz. Şimdi de başlamışlar; Fenerbahçeli oyunculara şu ceza verilsin bu ceza verilsin. Hadi verin, ne ceza veriyorsanız verin. Fenerbahçe tarihi için çok önemli bir virajdan geçiyoruz. Rica ediyorum kongre üyelerine, gelin kulübünüzün yanında durun. İstenen Fenerbahçe'nin kazanmaması hatta sahalarda yer almamasıdır. Biz genel kurulda kongre üyelerimizle birlikte bu işin nereye gideceğine karar vereceğiz. Ligden çekilme kararı alırsak, bırakmayacağım. Kulübü yine üst lige çıkartırız ve öyle bırakırım."