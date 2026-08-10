Geçtiğimiz yıl araştırmada 15'inci sırada bulunan Tekirdağ, bir yılda 7 basamak yükselerek dikkat çekici bir başarı elde etti. Araştırmada öğrencilerin şehir yaşamından duyduğu memnuniyet değerlendirilirken ulaşım, güvenlik, sağlık, barınma, sosyal ve kültürel yaşam, eğlence, spor imkanları ile şehir halkının öğrencilere yaklaşımı gibi kriterler dikkate alındı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik ulaşım kolaylıkları, eğitim destekleri, Kent Lokantaları, TEK Marketler, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yaşam alanları gibi çeşitli hizmetlerin hayata geçirildiği belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kentin bir yılda 15'inci sıradan 8'inci sıraya yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yüceer, elde edilen sonucun gençlerin kentte kendilerini daha iyi, güvende ve mutlu hissettiğinin göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Gençlerin yalnızca eğitim gördüğü değil, sosyal ve kültürel hayatın içerisinde yer aldığı, spor yapabildiği ve kendisini kentin bir parçası olarak hissedebildiği bir Tekirdağ hedeflediklerini belirten Yüceer, gençlere yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.