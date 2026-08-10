Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl yaşanan Sındırgı Depremlerinin yıl dönümünde ilçeyi ziyaret etti. Depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeye ulaşan ve hemşehrilerini yalnız bırakmayan Akın, depremlerin yıl dönümünde yine bölgedeydi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen hayra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, CHP Sındırgı İlçe Başkanı Turan Akdoğan, muhtarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Lokma hayrına katılarak hemşehrilerini yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, depremin büyük hasar verdiği ilçede yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini, bu süreçte kimseyi yalnız bırakmadıklarını ve asla da yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

'Tüm kurumlarımızla el ele verdik'

Lokma hayrından sonra Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Akın, vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek not aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren ekipleri bölgede seferber ettiklerini söyleyen Akın, 'Devletimizle, belediyelerimizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve en önemlisi vatandaşlarımızla el ele verdik. Yaralarımızı birlikte sardık. Sındırgı yalnız değildir. Bizim nazarımızda hiçbir hemşehrimiz yalnız değildir. Depremi engelleyemeyiz. Ama depremlere karşı hazırlıklı olabiliriz. Bilimin ışığında, aklın ve ortak aklın rehberliğinde daha güvenli, daha dirençli kentler kurabiliriz. Bunun için çalışacağız. Çocuklarımızın geleceğe korkuyla değil, güvenle bakması için çalışacağız. İnsanlarımızın başını soktuğu evin güvenli olması için çalışacağız. Ben, Sındırgı depremlerinde hayatını kaybeden Nihat Önbaş amcamızı rahmetle anıyorum. Ailesine, yakınlarına ve bütün Sındırgı'ya bir kez daha başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin' ifadelerini kullandı.