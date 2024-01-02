ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Nesibe Aydın’ı 96-57’lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, yarı finale yükseldi.

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Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Nesibe Aydın ile Metro Enerji Salonu’nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 96-57 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe, yarı finalde bugün saat 15.30’da oynanacak Emlak Konut - OGM Ormanspor maçının galibiyle mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerde Natasha Howard 23, Alperi Onar 16 ve Tilbe Şenyürek de 14 sayıyla müsabakayı tamamladı.

Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen ekipler, Dörtlü Final için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de bir araya gelecek.

Kaynak: iha