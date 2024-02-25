Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde 27 Şubat Salı günü deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan futbolcular antrenmanı, bireysel çalışmalarla noktaladı. Kasımpaşa karşısında maça ilk 11’de başlayan oyuncular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Ankara’ya hareket edecek.