Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında yarın akşam deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde maçın oynanacağı Mersin’e gidecek.