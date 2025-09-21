Fenerbahçe Kulübü’nün seçimli olağanüstü genel kurulunda üyeler oy kullanmaya başladı.

Chobani Stadı’nın yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde düzenlenen genel kurul için sabah erken saatlerde stada gelen kongre üyeleri, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.

Başkanlık yarışında mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran karşı karşıya gelirken, 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Üyeler, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00’ye kadar oylarını verebilecek. Seçimde Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı renkli pusulalar kullanılacak.