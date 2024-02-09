Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Serdar Dursun da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, Fatih Karagümrük’ten sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer edilen Serdar Dursun da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.