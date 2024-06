Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Gümrük'te forma giyen sol bek Levent Mercan'ı transfer etti.

Mercan yapılan basın toplantısında şu ifadelere yer verdi;

"Geçen sezon Karagümrük’e nasıl destek olabilir ve nasıl en iyi şekilde mücadele ederim diye düşündüm. Transferle ilgili çok fazla şey düşünmedim. Zor bir durumdaydık ve zaten hoca da gitmemi istememişti. Ben de kaptan olarak takımı yalnız bırakmak istemedim ve sonuna kadar yanlarındaydım. Fenerbahçe’den teklif gelince sevinçle karşıladım, hayalimdi. Bu takımda olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Çok şükür transfer de oldum. Sol bek pozisyonunu çok iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Orta saha özelliklerimi sol bek pozisyonunda değerlendirdim. Bu pozisyonda mutluyum.



Mourinho ile çalışmak gurur



Mourinho hoca ile çalışmak benim ve herkes için çok büyük gurur. Dünya çapında bir hoca. Herkese ve bana ilk günden beri çok güven verdi. Güveni gösteriyor.



Sol bekin yanı sıra orta sahada da oynayabiliyorum



Tabii ki bir oyuncu her zaman kendini geliştirmek istiyor. İki sene öncesine kadar orta sahada oynuyordum. 6, 8 ve 10 numara bile oynadım. Farklı pozisyonlarda oynayabilirim. Beni sol bek ve orta sahada kullanabilirler. Kendimizi geliştirmek için idmanlar yapıyoruz ve hocalardan bir şeyler öğreniyoruz.



Her zaman en iyisini yapmaya çalışırım



Onu söylemek için (forma rekabeti) bence henüz çok erken. Hayırlısı ile göreceğiz. Her zaman en iyisini yapmaya çalışırım. Her zaman takıma nasıl destek verebileceğimi düşünüyorum. İlk günden de bunu göstermek istiyorum” diye konuştu.