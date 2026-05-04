Fenerbahçe 2021 kongresinde başkanlığa aday olan fakat sonrasında adaylıktan çekilen Eyüp Yeşilyurt hayatını kaybetti. Yeşilyurt, yeterli imzayı toplayamadığı için resmi aday olarak seçime girememişti.

Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü (Bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii’nden kaldırılacaktır. Eyüp Yeşilyurt’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.