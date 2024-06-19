Sarı-Lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi'nin 2.elemesinde rakibi belli oldu. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi İsviçre'nin Lugano ekibi oldu.

Sarı-Lacivertli ekip haberi sosyal medyadan,"Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda rakibimiz İsviçre'nin Lugano takımı oldu. İkinci ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak. İlk maçı deplasmanda, ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız." ifadeleriyle duyurdu.

Kaynak: HABER MERKEZİ