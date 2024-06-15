Muhtar seçilebilmek için köyündeki evleri tek başına boyayan, muhtar seçildikten sonrada köy halkıyla birlikte düzenlediği hıdrellez şenliğinde 30’dan fazla kuzu, 2 inek kesilerek yapılan kazan kazan etli pilavı dağıtan fenomen muhtar Necati Eren hiç boş durmuyor. Göreve geldiği ilk 2 ayın muhtarlık maaşını köydeki ihtiyaç sahibi çocukların ailelerine, 35 bin 500 TL’lik muhtarlık maaşı promosyonunu omurilik eğriliği sebebiyle 7. ameliyatını olacak Mehmet Can’a bağışlayan Eren, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocuklar için Adnan Menderes Meydanı’nda ücretsiz kıyafet dağıttı.

İstanbul’da yaşayan bir iş insanı ve kendi tarafından oluşturulan bütçe ve Mustafkemalpaşa’daki bir esnafın desteğiyle toplanan kıyafetler, mahalle muhtarları tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yaklaşık 400 parçadan oluşan kıyafet standı büyük ilgi gördü. Muhtarların olduğu whatsapp grubuna bilgi verilerek tespit edilen vatandaşların çocuklarına dağıtılan kıyafetler ile mutlu bir bayram yaşanmasına vesile olmak istediğini belirten Necati Eren gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.