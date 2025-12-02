Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre şüphelilerden FETÖ’nün askeri mahrem, adliye mahrem, öğrenci ve diğer mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterenler, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilenler, ankesörlü telefonlar üzerinden örgüt içi haberleşmeyi sürdürenler, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan kişiler operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

Yakalanan 121 şüpheliden 58’i tutuklandı, 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen operasyonlar; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat’ta gerçekleştirildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları bulunan bazı örgüt mensuplarının da yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan emniyet güçlerini tebrik ederek, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.