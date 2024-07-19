Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali, şehrin iki yakasında da devam ediyor. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda Ahmet Özhan, Balat Orman’da ise Anna Maria Jopek ve Piotr Wojtasik Quintet sanatseverlere muhteşem bir müzik keyfi yaşattı.

Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde Ahmet Özhan’ın muhteşem yorumuyla seslendirdiği ilahilere, semâzenler eşlik etti. 700 yıllık tarihi geçmişi ile izleyicilere derin duygular yaşatan Sema Mukabelesi, Ahmet Özhan’ın seslendirdiği “Dinle Sözümü”, “Derman Aradım Derdime”, “Medet Senden” gibi ilahilerle birlikte Kültüpark Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran sanatseverlere huşu dolu bir gece yaşattı. Konsere katılanlar, semazenlerin hayatı, ölümü, aşkı ve vuslatı kapsayan zengin içeriğiyle sergilediği gösterileri dikkatle izledi. Gece boyunca kendine eşlik eden orkestrasını bir şef gibi yöneten Türk Müziğinin güçlü sesi Ahmet Özhan’ı ise Bursalılar ayakta alkışladı.

Konserine eşsiz yorumları ve dillerden düşmeyen eserleriyle devam eden Ahmet Özhan, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Zaman zaman seyircilerin de eserlere eşlik ettiği gecede, Özhan’ın seslendirdiği “Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım” şarkısı ise büyük alkış aldı. Gecede, etkinlik sponsoru Harput Holding adına Kurumsal İletişim Yöneticisi Gülhan Yiğitkurt, sanatçı Özhan’a konser için teşekkür etti.

Şehrin diğer yakasında caz keyfi

Festival kapsamında aynı saatlerde ise Balat Orman’da Anna Maria Jopek-Feat. Piotr Wojtasik Quintet sahne aldı. Caz tutkunlarının bir araya geldiği konserde, Varşova doğumlu ünlü sanatçı Jopek, Piotr Wojtasik Quintet’in müzikleriyle eşlik ettiği harika bir konsere imza attı. Sanat dolu Bursa gecesinde, sahne alan sanatçılar, müzikseverlerden tam not aldı.

Kaynak: İHA