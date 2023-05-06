Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Hisar’da düzenlenen Kütahya’nın Fethinin 949. Yıldönümü ve Hıdırellez Bayramı etkinliklerine katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın Fethinin 949. Yıldönümü ve Hıdırellez Bayramı etkinlikleri, Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi organizasyonuyla il protokolü ve çok sayıda hemşehrimizin katılımıyla Kütahya Kalesi’nde düzenlendi. Etkinliklerin açılışında günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a destekleri ve katkıları için teşekkürlerini iletti. Etkinlikte sahne alan Evliya Çelebi Mehteran Takımı ve Kütahya Belediyesi Halk Oyunları ekibi hemşehrilerimizden büyük alkış aldı.

Etkinlikte hkonuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Hıdırellez Bayramı bir kültürel etkinlik. Eğer hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, Kütahyalılar sahip çıkarsa bu gelenekler gelecek nesillere aktarılır. Sizler olmasanız sadece protokolle bu işler olmuyor” ifadelerini kullandı.

Organizasyonda emeği geçen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a teşekkürlerini ileten Vali Vekili Aydın Börü, Hıdırellez Bayramı’nı ve Kütahya'nın Fethinin 949. yıldönümünü kutladı.