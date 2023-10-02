“Fetîl”, dilcilerin çoğuna göre, “bir kimsenin parmakları arasında büktüğü zayıf ipliktir”; aynı zamanda, “hurma çekirdeğinin yarık tarafına sarılan ince lif” için de kullanılır. Deyimsel manasıyla en uygun karşılığı, “bir saç teli kalınlığı” olabilir (M. Esed, Kur’an Mesajı).

– Gün gelecek, herkesi huzurumuza çağıracağız (ve onları, yaşarken) davranışlarına yön veren bilinçli eğilimlerine göre (hesaba çekeceğiz). Amel defterleri sağ ellerine verilecek olanlar, tutanaklarını (sevinçle) okuyacaklardır. Bununla beraber, kimseye kıl kadar haksızlık yapılmayacaktır (İsra/71).